Allagamenti a Savona, Russo: “Incaricato un tecnico per un’opera risolutiva. Santi non ha nulla da insegnare in tema di protezione civile”

Savona. “Quella di Santi è una speculazione vergognosa che, peraltro, proviene da chi non ha nulla da insegnare in tema di protezione civile. Le caditoie vengono pulite da Seas che ha l’incarico di provvedere a una ricognizione ulteriore in caso di allerta. E’ ovvio che le intense piogge producano ulteriore caduta di foglie che l’acqua raccoglie e concentra sui tombini provocandone, a volte, l’otturazione. Per questo la polizia locale, l’ufficio tecnico e lo stesso Assessore Parodi, oltre a Seas – e ringrazio tutti per l’intensa attività di queste ore – sono stati tutta la giornata ieri sulle strade per intervenire prontamente nelle situazioni di disagio”. Così il sindaco di Savona Marco Russo replica alla polemica del consigliere Pietro Santi sulla pulizia dei tombini e gli allagamenti di ieri nel centro ottocentesco.

“Sappiamo che esiste un vecchio problema strutturale nel centro ottocentesco – prosegue – dovuto alla conformazione del luogo e alla struttura degli scarichi, per questo abbiamo provveduto incaricando un tecnico per la progettazione di un’opera risolutiva. Ricordo che non solo Santi non se n’è mai occupato, ma ha anche votato contro la variazione di bilancio che stanziava le risorse per tali finalità. Quindi possiamo dire che su questo punto che ha provocato anche gli allagamenti di ieri si stanno facendo grossi passi avanti”.

