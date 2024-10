Allerta meteo, i temporali bersagliano il Levante: torrenti esondati a Recco e a Sori

Golfo Paradiso. Il forte temporale, organizzato e stazionario, che dall’ora di pranzo si sta concentrando sul centro della Liguria in questa giornata di allerta arancione ha causato problemi soprattutto sul Golfo Paradiso.

A Recco il torrente è esondato in alcuni punti allagando le strade, e anche a Sori il torrente è uscito dagli argini all’altezza di via Stagno invadendo il ponte e le strade limitrofe: “A causa della situazione di pericolosità attuale e dell’allerta in corso si invita tutta la popolazione a rimanere in casa e a non uscire”, è l’appello diffuso dal sindaco della cittadina intorno alle 14.

