Anpi: “Vannacci invita a mettere decima su scheda. Chiediamo a Bucci, presidente Comitato Resistenza, se condivide queste parole”

“A Bucci, che in qualità di sindaco di Genova presiede il Comitato permanente della Resistenza, chiediamo di prendere le distanze dal generale Roberto Vannacci eletto al Parlamento europeo in quota Lega che, in un incontro a Sarzana, ha invitato a tracciare la ‘decima’, cioè la X simbolo della Decima Mas, sulla scheda elettorale, <nel posto giusto>, votando Bucci”. Lo si legge in una nota diffusa da Anpi Genova. “Chiediamo al candidato Bucci, sindaco di Genova città decorata di Medaglia d’Oro per il ruolo svolto ed il grande prezzo di vite umane pagate nella lotta di Liberazione dalle forze del nazifascismo, in cui la famigerata X Mas si distinse per gli omicidi e le torture proprio nel nostro territorio, se condivide tale dichiarazione o se ne prende le distanze come l’etica di chi presiede il Comitato permanente richiederebbe”, concludono dalla sezione genovese dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia.

