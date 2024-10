Aurelia Bis, Maria Gabriella Branca (Avs): “Sull’Aurelia Bis basta demagogia ed ambiguità”

Savona. “Le dichiarazioni dei giorni scorsi di Alessandro Bozzano sull’Aurelia bis sorprendono per demagogia e ambiguità. Bozzano, candidato al consiglio regionale e consigliere uscente, parla genericamente di accelerazione dei tempi di realizzazione se Bucci diventerà presidente, ma non è in grado di entrare più di tanto nel merito dello stato dei lavori che probabilmente non conosce”. Lo afferma Maria Gabriella Branca, candidato consigliere regionale con Avs.

Secondo Branca Bozzano “dimentica che dal 2018 al 2023, periodo in cui l’opera è stata ferma per il fallimento della ditta appaltatrice, al governo in Regione c’era lui. Bozzano dimentica anche che, dopo la ripartenza dei lavori, solo i Comuni del savonese si sono occupati di sollecitare Anas al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma. Ancora, dimentica che il Comune di Savona sta continuando a chiedere, inascoltato dalla Regione, di completare il primo lotto con la realizzazione di uno svincolo in zona Margonara, che consenta l’ingresso verso Albisola e l’uscita sempre da Albisola. Da sempre noi chiediamo di ampliare l’opera, altro che coalizione dei no”.

