Borzonasca, trovato morto il fungaiolo disperso da mercoledì

Borzonasca. È stato trovato senza vita Mario Zito, 75 anni, l’uomo di cui si erano perse le tracce mercoledì nei boschi di Borzonasca dopo che era uscito per funghi.

Il corpo dell’uomo è stato individuato nel primo pomeriggio di giovedì dai soccorritori in fondo a un dirupo, in una zona boschiva non distante da località Zolezzi, dove si erano concentrate le ricerche. A setacciare l’area i vigili del fuoco, i tecnici del soccorso alpino e la protezione civile della Croce Verde Chiavarese e di Borzonasca.

