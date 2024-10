Calvari: il Lavagna tracimato provoca danni a impianti sportivi e scuola

Pioggia a catinelle anche in Fontanabuona, in particolare a Neirone; il torrente Lavagna che attraversa la Fontanabuona per immettersi poi nell’Entella, è tracimato in più punti. I danni maggiori a Calvari dove l’acqua ha invaso il bocciodromo, il pian terreno di una scuola, una chiesetta. Ma solo domani, ad allerta arancione esaurita e il ritorno alla normalità, si potranno contare i danni e valutare se la Regione della chiedere lo stato di calamità.

Il rapido nubifragio ha impegnato vigili del fuoco, protezione civile, associazioni di volontariato. Gravi le ripercussioni sulla viabilità per l’allagamento di strade, specie a Recco, ‘Rapallo, Chiavari e Lavagna. Autostrade ha dovuto chiudere prima il casello di Recco, poi quello di Chiavari e infine quello di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it