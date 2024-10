Corsi e laboratori, ripartono le attività dell’Università delle tre età “Mimma Zanardi Mazzali”

Arte, cinema, scacchi, musica. Oggi pomeriggio è stato presentato il calendario dei corsi 2024/2025 dell’Università delle tre età “Mimma Zanardi Mazzali” di Aulla, progetto promosso dall’associazione in collaborazione con il locale Comune. Dopo il successo dello scorso anno, tornano lezioni teoriche e pratiche che si svolgeranno nella Biblioteca Salucci. L’associazione è guidata da Umberto Crocetti, vice presidente è Annamaria Babbini, Claudia Bacci è la coordinatrice dei corsi, col contributo di Maria Grazia Tortoriello, delegata alla Cultura del Comune di Aulla. “Siamo al secondo anno – ha esordito Crocetti – e siamo abbastanza soddisfatti dell’andamento dei corsi dell’anno scorso. Ci siamo interrogati sulla modalità di conduzione dei corsi del passato e abbiamo pensato di apportare alcune modifiche, legate agli argomenti, che saranno meno specialistici. Abbiamo inoltre introdotto temi nuovi come la letteratura in giallo, il cinema, inviti alle letture e anche la spiritualità”. “Si comincerà giovedì 24 ottobre – ha aggiunto Claudia Bacci -, con la prima lezione tenuta da Crocetti e dedicata all’astronomia degli antichi, mentre la seconda lezione, il giovedì successivo, sarà dedicata all’arte, con Picasso. Nel corso dei mesi a venire ci saranno incontri sulla spiritualità, uso della memoria individuale e collettiva, cinema, con la visione di due film, musica jazz, la figura femminile nella storia, intelligenza artificiale, antropologia culturale e tanto altro”.

Spazio anche a laboratori pratici. “Abbiamo realizzato un bel programma – ha aggiunto Maria Grazia Tortoriello – con tematiche varie e diverse tra loro, adatte a un pubblico eterogeneo. In programma anche laboratori, che inizieranno a novembre, si inizierà con quello di francese, da marzo quello di inglese, entrambi con due livelli, base e avanzato. E ancora un laboratorio di fotografia digitale, con quattro incontri e un’uscita formativa, in collaborazione con il gruppo Fotoamatori Tresana, un corso di scacchi, di cucina con lo chef Rolando Paganini a Quercia, disegno base, ceramica e teatro. Cerchiamo adesioni, ci piacerebbe che aderissero ai corsi anche persone residenti nei comuni vicini”.

Per partecipare agli incontri sarà necessario essere in possesso della tessera dell’associazione, al costo di dieci euro, e per dare il via ai laboratori serviranno le necessarie adesioni: in biblioteca si potranno trovare le informazioni e i moduli da compilare.

