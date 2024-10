Erasmus Days 2024: l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Sarzana apre le porte all’internazionalizzazione

I festeggiamenti degli Erasmus Days sono stati la giusta occasione per l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Sarzana per celebrare l’importante programma di mobilità europea con una serie di iniziative significative. Quest’anno, l’istituto ha organizzato un incontro online per il progetto MILKI-WAY, un’iniziativa che mira a promuovere la cooperazione internazionale e l’apprendimento interculturale tra gli studenti attraverso la musica. Durante l’incontro, docenti e studenti hanno avuto l’opportunità di condividere esperienze, idee e buone pratiche, contribuendo così a rafforzare i legami con scuole partner in tutta Europa. Questa interazione non solo ha arricchito il percorso educativo degli alunni, ma ha anche messo in evidenza l’importanza della collaborazione internazionale in un contesto globale sempre più interconnesso.

Poche settimane fa si è svolto proprio a Sarzana il primo meeting internazionale alla presenza dei partner ciprioti e spagnoli. Oltre a scuole dei tre paesi coinvolti, grande contributo al progetto viene dato dall’associazione MUS-E, che ha lo scopo di promuovere l’integrazione culturale e l’educazione attraverso l’arte, rivolta principalmente a bambini e giovani. La scuola ha diffuso in occasione degli Erasmus Days un video attraverso i social media relativo al progetto 3DDeSI. Questo progetto innovativo si concentra sull’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, mostrando come l’uso della stampa 3D possa stimolare la creatività e il problem solving tra gli studenti. La condivisione del video sui social ha permesso di raggiungere un pubblico più vasto, evidenziando il lavoro svolto dall’istituto e l’impatto positivo di queste iniziative. Ma non è tutto: l’I.C. Ilaria Alpi ha in programma un nuovo progetto, denominato PODCastle, che partirà a breve. Questo progetto coinvolge un’associazione culturale di Cipro e un’altra di Sarzana, con l’obiettivo di promuovere scambi culturali e attività collaborative.

