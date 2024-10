Genoa, Zangrillo: “Advisor finanziario ha interesse che il Genoa abbia una continuità”

Genova. In un’intervista a Radio Sportiva il presidente del Genoa Alberto Zangrillo racconta il difficile momento societario a causa dei problemi dei 777 Partners e rassicura i tifosi: “In questo momento è innegabile che ci sia una controversia giudiziaria che investe in pieno il nostro azionista di riferimento, tradotto il nostro proprietario. Fortunatamente vi è un advisor finanziario, che è una banca, che ha tutto l’interesse a garantire che l’asset Genoa, che comunque è depositario di un valore, quindi non solo di situazioni negative, possa garantirsi una continuità”.

L’advisor finanziario, secondo quanto diffuso nelle scorse settimane dai media americani e da quanto emerge dalle notizie che riguardano le altre squadre dell’ormai sciolta galassia 777 Partners nel calcio, dovrebbe essere la banca di investimento Moelis & Co.

» leggi tutto su www.genova24.it