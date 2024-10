Il maltempo ha raggiunto il Tigullio, fiumi sotto osservazione da Recco a Chiavari

La struttura temporalesca continua il suo lento spostamento a levante e nell’ultima ora ha ripreso vigore insistendo nella zona tra Chiavari e Sestri Levante. In tutta la zona sono state misurate intensità orarie di pioggia molto elevate, superiori ai 50 mm/h, che hanno causato allagamenti diffusi delle sedi stradali ed esondazioni localizzate dei torrenti più piccoli ( Rapallo 68,4 mm/h, Sestri Levante 58,2 mm/h – in aumento – Lavagna 55,2 mm/h – in aumento)

Attenzionato l’Entella in cui entrambi gli idrometri a Carasco hanno superato la seconda soglia. Analogamente tutti i torrenti interessati dalle precipitazioni più intense registrano repentine salite.

