Il Pinocchio di Zaches Teatro apre la rassegna “I Piccoli Impavidi”

Al via la rassegna I Piccoli Impavidi / Fuori Luogo Kids: l’appuntamento è domenica 20 alle 17.00 e lunedì 21 ottobre in matinée per le scuole alle ore 10.00 con il Pinocchio della pluripremiata compagnia toscana Zaches Teatro. Lo spettacolo, adatto a tutto il pubblico dai 6 anni in poi, è vincitore del Premio alla miglior attrice e del Premio alla miglior scenografia al XXII Int. Festival of Children’s Theatres di Subotica (Serbia) nel 2015 e del Premio Amico Pinocchio 2017 della Fondazione Carlo Collodi. Il Pinocchio di Zaches Teatro reinterpreta la celebre storia creata da Collodi: in un teatro di marionette dismesso, un luogo carico di fascino e mistero, prende vita la storia di un burattino creato per calcare le scene. Ma avviene un curioso ribaltamento: non sono i pupazzi a rappresentare gli esseri umani, ma gli attori stessi a trasformarsi in burattini.

BIGLIETTI

Adulti 8 euro

Bambini e bambine 6 euro

matinèe per le scuole 5 euro

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com