Da Giovanni Melandri per il Comitato “Giù le mani dal fiume Entella”

Dopo le demolizioni del seggiun napoleonico in prossimità del Ponte della Maddalena, per l’edificazione delle nuove opere idrauliche sul fiume Entella, che comprendono anche i discussi quanto discutibili argini in cemento armato sulla sponda lavagnese, la piena del fiume ha rotto proprio in quella zona, arrecando danni importanti.

» leggi tutto su www.levantenews.it