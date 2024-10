Le copertine del collettivo The Spezziner in mostra a Sunspace

Inaugura sabato 19 ottobre (ore 18) al Sunspace in Via Sapri 68 la nuova mostra di copertine del collettivo The Spezziner che presenterà la Spezia e provincia in modo diverso, viste attraverso gli occhi degli artisti che collaborano attivamente da gennaio 2023 nella realizzazione di copertine settimanali sempre dedicate ad aneddoti, leggende e visioni immaginarie e non del Golfo dei Poeti, le tradizioni e i paesaggi delle Cinque Terre e la storia della Provincia.

La mostra celebra anche la collaborazione e il raggiungimento di 70 artisti che saranno tutti rappresentati nell’esposizione delle copertine stese come panni al sole, un format che ha già riscosso successo nelle precedenti mostre per l’accostamento ad una tipica tradizione ligure.

