Maltempo, confermata la chiusura dell’allerta arancione alle 8 di domani: “In una settimana caduti 500 mm di pioggia”

Liguria. Il fronte perturbativo che sta interessando la Liguria in queste ore, sta lentamente andando verso il Levante, dove fino a domani mattina potrà creare ulteriori criticità. In queste ore il picco è in transito sul Tigullio, dove in poco più di una settimana sono caduti almeno 500 mm di pioggia. L’esondazione dell’Entella potrebbero quindi essere seguita da criticità per i bacini del Vara e del Magra.

Questo è il primo bilancio di questa allerta che arriva dalla Protezione Civile di Regione Liguria, che nel pomeriggio ha fatto il punto sulla situazione. La scansione oraria non è cambiata: su Genova l’allerta arancione terminerà alle 8 di domani mattina, per poi passare in giallo fino alle 14. Un assetto comune a tutta la regione tranne che per i bacini grandi di Tigullio e Spezziono, dove l’arancione proseguirà fino alle 14 con poi due ore di allerta gialla.

