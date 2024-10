Npsg in ‘trasferta’ a Riccò per la seconda giornata, avversario Grosseto

Per la seconda giornata del Girone D della Serie B di pallavolo maschile, la Nuova pallavolo San Giovanni Trading Logistic accoglie l’Invicta Sol Caffè Grosseto (domencia 20 ottobre ore 17.00). “Si alza e non di poco l’asticella delle difficoltà per la nostra prima squadra in questa seconda giornata – il commento della società spezzina in vista della partita -. Al valore oggettivo e conclamato dell’avversario si aggiunge il fatto di doverlo affrontare praticamente in trasferta vista la chiusura del PalaMariotti destinato ad ospitare una manifestazione di altro sport. La gara infatti si svolgerà al Palazzetto dello sport di Riccò del Golfo grazie alle sempre squisite ospitalità e disponibilità della locale amministrazione comunale. Squadra forte il Grosseto, parzialmente rinnovata ma composta di elementi che in questa categoria ci stanno alla grande e con qualche individualità in grado di fare la differenza”. Concludono dalla Npsg: “Sarà dura, molto dura e servirà una prestazione di assoluto livello tecnico/tattico e di feroce volontà per provare ad ottenere un risultato positivo. Una prova di squadra insomma, di una squadra che vuole a tutti i costi provarci con concentrazione, grinta e determinazione. Se questo avverrà, a prescindere dal risultato, per noi andrà bene”.

