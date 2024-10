Pallanuoto. Nazionale Italiana sospesa sei mesi: il Settebello salta la World Cup di gennaio

Sei mesi di stop per la Nazionale Italiana, una multa della cifra di centomila dollari: cinquantamila pagabili entro 90 giorni dalla sentenza, il restante è sospeso ed esigibile solo in caso di ulteriori violazioni entro il 2026. Questa la stangata comunicata al Settebello dall’Integrity Unit di World Aquatics, che salterà quindi la World Cup che avrà inizio a gennaio 2025 ma che non si vedrà compromettere la partecipazione ai Mondiali di Singapore di luglio.

I fatti risalgono alle Olimpiadi di Parigi quando gli azzurri, in semifinale per il quinto posto contro la Spagna, gli azzurri avevano protestato contro la classe arbitrale e il VAR per gli errori avvenuti durante l’incontro precedente con l’Ungheria, tra cui aver voltato e spalle alla giuria al momento degli inni nazionali. Inoltre, una volta iniziata la gara, l’Italia levò Francesco Condemi, espulso ingiustamente contro l’Ungheria e poi graziato dalla giustizia sportiva di World Aquatics, tenendo in tribuna per tutta la durata dell’incontro. E nei primi 4 minuti il Settebello giocò di proposito con l’uomo in meno, imitando quanto accaduto nella partita con l’Ungheria dopo l’espulsione di Condemi decretata dalla revisione al VAR.

