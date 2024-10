Rapallo: Danilo Sacco all’Hotel Europa con “Donne senza Paura”

Da Panathlon Rapallo Tigullio

Lo scrittore Danilo Sacco, autore del libro “Donne Senza Paura” sarà protagonista di “A Cena con l’Autore”, Giovedì 24 Ottobre, presso l’hotel Europa di Rapallo, inizio ore 20.15. Organizzato in sinergia tra Panathlon Club Rapallo Tigullio Occidentale, Lions Club Rapallo Host e Soroptimist Tigullio, la serata (su idea di Gian Mauro Piana) è coordinata da Cristina Di Sciorno ed Eugenio Brasey e condotta dal giornalista Vittorio Sirianni che intervisterà Danilo Sacco e animeràil dibattito. “Donne Senza Paura . Vite Coraggiose per I Diritti e la Parità di Genere” : Vite al femminile di tutti e cinque i continenti che hanno impresso svolte epocali nella conquista di diritti civili, lottato per la libertà e aperto vie nelle professioni infrangendo tabù, trasgredendo consuetudini (e talvolta leggi) e sfidando la condanna sociale. Donne emerse a dispetto di ostacoli e stereotipi, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cammino verso la parità di genere. Franca Viola, prima in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore e a far condannare l’uomo che l’aveva rapita e violentata. Kathrine Switzer, che ha aperto la strada alla partecipazione delle donne nelle discipline sportive riservate ai soli uomini. Marie Curie, fisica e chimica di origine polacca, E molte altre, da Rosa Park alle sorelle Mirabal, al cui sacrificio è dedicata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un libro interamente dedicato a donne coraggiose, diventate simbolo di un’emancipazione purtroppo ancora incompiuta. La serata è aperta a tutti. Per partecipare alla cena, con menù a base di pesce (costo 40 Euro, vino, acqua e caffè inclusi), è necessario prenotare, se Soci, alle rispettive segreterie dei Club. Per i non soci, al tel 392 527 6327, preferibilmente via wapp.

