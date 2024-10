Rapallo: tassa di soggiorno applicata anche ai diportisti

A Rapallo pagheranno la tassa di soggiorno (applicata tutto l’anno) anche ai diportisti che soggiornano in barca (probabilmente solo se ormeggiati e non in rada). Ha illustrato la pratica l’assessore Eugenio Brasey. Ha spiegato che non potendo stabilire il numero delle persone presenti nei natanti (compreso l’equipaggio?) si stabilisce che una barca fino a 15 metri sarà equiparata a due persone); una dai 15 a 30 metri a 6 persone a bordo e nelle imbarcazioni oltre ai 30 metri a 8 persone a bordo; dall’opposizione si è obiettato che, anche per motivi di sicurezza, è necessario sapere il numero effettivo delle persone a bordo, anche perché in genere gli yacht ospitano un numero ben superiore di persone. Infine la tassa di soggiorno varia da 1,50 a 5 euro; la tariffa ( a persona e a giorno) varierà a seconda della lunghezza dell’imbarcazione? Altro motivo di discussione il fatto che una parte di tassa di soggiorno vada a coprire le spese rifiuti e ad abbassare la Tari.

Sull’argomento sono intervenuti Gaia Mainieri (“Aggiungiamo alla tassa di soggiorno delle case vacanza, 1,50 euro al giorno aggiungiamo un altro o,50 per i rifiuti”); Andrea Carannante; Pier Giorgio Brigati; Gerolamo Giudice; Salvatore Alongi, Elisabetta Lai (che ha parlato come un assessore al turismo, spiegando che non si parla di tariffe che verranno concertate a un tavolo di lavoro), Antonella Aonzo. A tutti ha risposto l’assessore Brasey. Dopo le dichiarazioni di voto (Carannante, Annichiarico, Aonzo, Brigati, Angiolani, Mainieri, Lai), la pratica è passata con 11 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. Nessun intervento o dichiarazione dell’assessore al turismo.

» leggi tutto su www.levantenews.it