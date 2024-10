Rapallo: timori per il Boate, nessun problema al San Francesco

Il torrente Boate a Rapallo ha provocato molta apprensione: nonostante il ponte sollevato e tutti i lavori vantati da passate amministrazioni, si temeva potesse esondare. Nessuna preoccupazione invece per il San Francesco. Segno che i lavori eseguiti soprattutto per garantire la viabilità lungo la via Aurelia sulla copertura ormai obsoleta e a rischio crollo, hanno dato concreti frutti anche sul piano idrogeologico. L’eliminazione delle due campate con una sola e l’abbassamento del letto hanno dato ottimi insperati risultati. I millimetri di pioggia caduti in un’ora costituiscono una prova del nove. Se c’era acqua nelle limitrofe, questa era dovuta alla pioggia.

La vecchia soletta

» leggi tutto su www.levantenews.it