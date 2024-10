Regionale, Bozzano: “La candidata Branca si guardi in casa, lungaggini su cantiere Aurelia Bis firmate da M5S”

Liguria. “Lo sa Maria Gabriella Branca, candidata alle regionali con Alleanza Verdi e Sinistra, che sull’Aurelia Bis si è perso anni perché l’allora Ministro Toninelli, del Movimento 5 Stelle, si rifiutò di passare il cantiere al secondo classificato alla gara d’appalto? Perché invece di imputare colpe al sottoscritto, che è stato eletto solo nel settembre del 2020 e cioè dopo due anni di stop del cantiere, la coalizione di centrosinistra non inizia a guardarsi in casa e a farsi qualche esame di coscienza, almeno per imparare dai propri errori e non ripeterli quindi a scapito del territorio”. Lo afferma Alessandro Bozzano, candidato alla carica di consigliere regionale di Vince Liguria – Bucci Presidente.

“Dopo il fallimento della ditta appaltatrice che si aggiudicò i lavori del primo lotto dell’Aurelia Bis, fu infatti l’allora Ministro targato 5 Stelle ad impedire che il cantiere riprendesse celermente, opponendosi al semplice passaggio di consegna alla ditta che si era classificata per seconda – spiega -. Spiace che ancora una volta il centrosinistra strumentalizzi i fatti a proprio vantaggio, imputando lo stop del cantiere a Regione Liguria e più in particolare al sottoscritto. Come tutti sanno bene, dovendo procedere con una nuova gara, per legge i lavori sono dovuti restare fermi in attesa che si risolvesse il contenzioso e in ciò la Regione non aveva voce in capitolo. Il cantiere è quindi ripartito spedito nel maggio 2023, in tempi record rispetto le lungaggini burocratiche, e il nuovo crono programma ha tagliato i temi d’esecuzione di oltre tre mesi, e in tutto ciò sì che Regione Liguria e quindi anche il sottoscritto hanno avuto meriti”.

