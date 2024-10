Regionali 2024, Foscolo (Lega): “Con Bucci riaprirà il Punto Nascite di Pietra, per nulla offesa dalle sue parole sul problema della denatalità”

Pietra Ligure. “Purtroppo non ho fatto figli perché nella mia vita non è capitata l’occasione giusta e poi ho sempre dedicato il mio impegno quotidiano al lavoro e alla politica. Quindi appartengo a quella categoria di donne (e uomini) che hanno contribuito alla denatalità in Liguria. Non per questo mi sento offesa in alcun modo dalle parole di Marco Bucci, che non è affatto un ‘misogino’, né mi sento minimamente oggetto di ‘discriminazione’, di cui ha parlato la sinistra utilizzando i soliti termini per attaccare chi non la pensa come loro e strumentalizzando a sproposito”. Lo ha dichiarato l’ex deputata savonese e candidata alle prossime elezioni regionali Sara Foscolo (Lega).

“Il centrodestra in Regione Liguria ha messo in atto diversi concreti provvedimenti a supporto delle donne e delle giovani mamme, ad esempio prevedendo incentivi per aiutare le famiglie, adottando il bonus baby sitter e sostenendo le aziende che promuovono programmi di conciliazione vita-lavoro. Certo, si può e si deve fare di più, ma nascondere il problema della denatalità nella nostra regione, come fa la sinistra, è un grave errore in quanto un popolo che non fa figli è destinato a scomparire”.

