Ricovero Sella diventa del Comune: formalizzato l’atto di passaggio con il Demanio. Prossimo obiettivo: il rifugio del Torretto

Un altro tassello si aggiunge a Spezia Forte. Questa mattina alla presenza del Demanio è stato ufficializzato il passaggio al Comune della Spezia per il rifugio anitaereo di Galleria Sella. Ma non è l’unica novità, infatti il prossimo passo riguarderà il rifugio di Via del Torretto dove l’amministrazione allestirà un altro forte richiamo al periodo bellico per lanciare anche un messaggio specifico e ricordare le ferite di guerra della città. Anche in questo caso ci sarà un passaggio dal Demanio al Comune del quale si tornerà a parlare nel 2025 mentre il progetto di recupero sta per essere affidato.

