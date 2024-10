Scontro tra due auto sulla A15: dopo il flipper contro il guard rail una prende fuoco

Lo schianto, il tempo di comprendere cosa fosse successo e di uscire dall’auto e poi le fiamme. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21.30 dopo lo scontro tra due auto sulla A15 Parma – La Spezia. Le vetture procedevano entrambe in direzione Parma e sono entrate in collisione poco prima del casello di Aulla: dopo l’urto e il flipper contro i guard rail gli occupanti, che non avevano riportato particolari ferite, sono scesi dai mezzi. Una fortuna, visto che una delle auto pochi minuti dopo ha preso fuoco.

Le richieste di soccorso lanciate dagli automobilisti transitati nel frattempo hanno portato sul porto la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e la Pubblica assistenza di Vezzano, ma nessuna delle persone a bordo ha voluto essere trasportata al Pronto soccorso per accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno lavorato circa un’ora per spegnere l’incendio e sgomberare la corsia, periodo durante il quale traffico è stato bloccato.

