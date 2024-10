Vannacci a Sarzana: “Sinistra vuole riempirci di immigrati e toglierci identità. Alle regionali fate la decima nel posto giusto”

“Se esistesse, come vorrebbe la sinistra, lo Ius soli, io sarei igure, sarei spezzino. Mi dispiace, non lo sono, perché alla Spezia ci sono solo nato. E questo la dice lunga su quelle che sono le pretese della sinistra riguardo alla cittadinanza”. Ha così esordito ieri sera a Sarzana Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, dopo che la senatrice Stefania Pucciarelli e il moderatore Giovanni Sallusti avevano inaugurato l’incontro organizzato nella sala conferenze del Santa Caterina Park Hotel. “Il luogo di nascita potrebbe essere solo il luogo dove in quel momento uno si trova, ma non trasmette quello che invece trasmettono la famiglia, il sangue, le tradizioni, la storia. Voi siete liguri e vi riconoscete in quelle che sono le peculiarità del gruppo sociale che rappresentate, e non c’è nulla di strano in tutto ciò; avete determinati usanze, costumi, dialetto… – ha proseguito il generale di fronte al numeroso pubblico, tra cui il prima fila i candidati spezzini del Carroccio alle regionali -. Questa non è discriminazione, è semplicemente il riconoscimento della realtà. Il politicamente corretto invece vorrebbe sostituire la realtà con la percezione, una percezione totalmente non concreta, non vera. Chi si oppone al centrodestra in Liguria l’identità ligure vorrebbe cancellarla, dicendo che siamo tutti uguali, vorrebbe aprire le frontiere. Giorni fa in commissione a Bruxelles centrosinistra e sinistra estrema hanno proposto di definanziare Frontex – proposta bloccata da destra e centrodestra -, l’agenzia europea che difende i confini marittimi dell’Europa: perché chi sfida oggi il centrodestra in Liguria vorrebbe riempirci di immigrati; togliere l’identità di una terra, riempirla di lavoratori a basso costo. Persone che non hanno una situazione definita quando arrivano, non hanno un lavoro, né una casa, quindi molto di loro si dedicano anche ad attività poco legali: ad esempio è notizia recente che La Spezia rappresenta un dei luoghi di spaccio con i numeri più alti in Italia, e non è colpa dell’amministrazione locale; per capire la causa basta vedere i numeri del ministero dell’Interno sulla propensione a delinquere degli immigrati rispetto alla popolazione locale. Allora, cosa vogliamo per la Liguria per i prossimi cinque anni? Vogliamo questo? O ancora, vogliamo un’amministrazione che non ha mai cercato di favorire la costruzione di infrastrutture? Che si è opposta alla costruzione della Gronda? Che si oppone all’ingrandimento del porto di Genova? Che ci vieti di usare le nosre auto e ci imponga di spendere per comprare auto elettriche? Che continua a parlare di Reddito di cittadinanza?”.

E ancora sulla cittadinanza: “E’ una delle cose più importanti che riceviamo dai nostri genitori; viene ereditata da padre in figlio perché si basa sul concetto che non nasciamo per caso in questo mondo. I figli sono infatti frutto di un progetto, di un piano, di un concetto di vita e futuro”, ha detto. “No alll’idea di svendere la cittadinanza dopo un indeterminato numero di anni di scuola”, ha quindi sottolineato, così poi rincarando: “Il substrato culturale e l’approccio del centrosinistra è svendere quello che noi stessi ci siamo guadagnati con decenni di sudore, fatica, sangue e sacrifici… a quale fine? Probabilmente destrutturare la società, togliere identità agli italiani quindi anche ai liguri, creare una massa di consumatori intercambiabili. Gli italiani hanno gli stessi principi, un’idea di socialità, dell’arte, degli usi, dei costumi. L’italianità esiste, non ce la possono portare via. Il concetto del politicamente corretto seguito dalla sinistra vuole eliminare qualsiasi senso di appartenza: per loro la società deve essere meticcia, una paccottiglia in cui ogni individuo è irriconoscibie dall’altro”. In un ulteriore passaggio Vannacci va alle sue idee in materia di gestione del fenomeno migratorio e di integrazione: “L’Europa ha un limite fisico di capienza, più di un certo numero di persone che arrivano non sono sostenibili e non possono essere integrate all’interno della società occidentale. Quindi bisogna correra ai ripari, stoppare l’immigrazione irregolare. Occorre trovare un sistema che riesca a garantire dei flussi, per il quale ci sia una guadagno da entrambe le parti: tu che vuoi migliorare la tua condizione economica e vieni per tua deliberata scelta in un Paese accettandone regole, usi e costumi; e noi che abbiamo bisogno di una persona qualificata, preparata, competente da accettare e integrare, senza rinunciare a una sola oncia dei nostri usi e costumi. L’integrazione è a senso unico, non a doppio senso”.

