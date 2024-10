A Savona corteo “Fermiamo i massacri” a cura di Liguria Palestina

Savona. Sabato 19 ottobre anche l’Associazione Culturale “Liguria Palestina” scenderà in piazza per il corteo “Fermiamo i massacri” e invita la cittadinanza a partecipare, per non restare indifferente di fronte ai crescenti attacchi ed uccisioni che si verificano ai danni di civili inermi in Palestina e Libano.

Scrivono gli organizzatori nel loro comunicato: “Scenderemo in piazza ancora una volta per gridare sempre più forte che un cessate il fuoco immediato e permanente è necessario. E che tale atto sia solo l’inizio di un vero percorso di pace, a partire dal riconoscimento di pari diritti e pari dignità a tutte le persone che abitano quei territori, dopo decenni di occupazione e apartheid”.

» leggi tutto su www.ivg.it