Asl2, dal 21 ottobre nuovi accessi alla sede di via Collodi

Savona. Asl2 informa che, a partire dalla prossima settimana saranno attivati nuovi accessi ai locali del presidio di Via Collodi 13, Savona, in seguito ai lavori per la realizzazione della nuova Casa di Comunità nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6.

I nuovi ingressi saranno così suddivisi: due ingressi da Via Collodi (uno per accedere al Punto Prelievi e alla Riabilitazione e uno per accedere agli sportelli del CUP, distribuzione farmaci e presidi, altri servizi amministrativi), un ingresso da Via Aleardi: o per accedere agli Ambulatori specialistici, all’Ambulatorio Vaccinazioni, e alle Commissioni Invalidi e Patenti.

» leggi tutto su www.ivg.it