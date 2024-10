Asl3 condannata a risarcire famiglia per le cure al figlio disabile, Orlando: “Sanità ligure devastata”

Genova. La notizia della famiglia genovese risarcita dalla Asl3 per non aver potuto garantire le cure al figlio disabile, raccontata in questo articolo da Genova24, diventa un elemento di campagna elettorale per il candidato del centrosinistra alle Regionali, Andrea Orlando.

L’ex ministro Pd, in un post sui social, cita lo stesso avversario Marco Bucci: “Nelle interviste ha detto più volte ‘Abbiamo già azzerato le liste d’attesa nell’ASL3, sappiamo come si fa’ centrando in questa affermazione tutta la sua proposta miracolosa per la sanità ligure”.

