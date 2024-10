Bucci sul palco di Fratelli d’Italia: “Sarò il sindaco della Liguria. Faremo un termovalorizzatore per chiudere il ciclo dei rifiuti”

“La blue economy è il futuro di questo territorio, dobbiamo investire lì. Per il nuovo ospedale, come per tutte le opere che faremo in Liguria, voglio fare come abbiamo fatto per il Ponte San Giorgio, individuando un commissario e un project manager che si dedichi al 100 per cento al completamento dei lavori, che ci metta la faccia. Questo è il metodo che utilizzano le aziende migliori e non vedo perché non lo debba fare la pubblica amministrazione. Per quel che riguarda il biodigestore di Saliceli: serve per chiudere il ciclo dei rifiuti e lo faremo. Certo, non dovrà né inquinare né puzzare. E inoltre, in Liguria, faremo un termovalorizzatore come a Parma e Torino. Per convincere i territori serviranno onestà intellettuale, intelligenza e progetti che funzionano. La raccolta differenziata funziona, e mi complimento con il sindaco Peracchini per i risultati ottenuti alla Spezia, ma non coprirà mai tutto il ciclo dei rifiuti e una parte di questi potranno essere utilizzati per produrre energia”. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci ha snocciolato nel tardo pomeriggio le idee che ha in mente per il territorio spezzino nel corso del lungo evento elettorale organizzato da Fratelli d’Italia in Piazza Ramiro Ginocchio. Ultimo a salire sul palco, Bucci è stato l’ospite più atteso e applaudito, dopo la sfilata di parlamentari, europarlamentari e candidati meloniani sul palco allestito in cento città.

“Per quel che riguarda il caro treni alla Cinque Terre – ha proseguito Bucci – sono convinto che le tariffe per i residenti debbano rimanere basse, mentre la sovrattassa dovrà esserci solo per turisti. Non ci deve essere un onere sui cittadini. Parlare di overtourism è stupido come parlare over stipendio. Chi non lo vorrebbe? E chi non vuole che ci siano tante persone che vengono da tutto il mondo e portano risorse sul territorio?”.

Ritornando a guardare verso il capoluogo e verso le questioni aperte, l’attuale sindaco di Genova ha parlato anche dell’area Enel: “So che ci sono richieste da parte di Leonardo e delle aziende del porto. Ritengo possano andare bene per il futuro dell’area, ma non dimentichiamo il reshoring, il ritorno in Italia di aziende del manifatturiero che avevano delocalizzato all’estero. Le aziende creano il lavoro e per questo io penso che bisogna parlare con gli imprenditori, a differenza del candidato del centrosinistra. L’arsenale militare? Per rilanciarlo penso che la strada migliore sia quella di fare un accordo win-win con la Marina militare: solamente se c’è un vantaggio reciproco le cose possono funzionare negli anni, come in un matrimonio”.

