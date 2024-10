Calcio/ Sestri, serata no: l’Arezzo porta a casa la vittoria

Il Sestri Levante si ferma in casa contro l’Arezzo: al Sivori la formazione toscana porta a casa l’intera posta in palio vincendo 0-1 con il gol realizzato nel secondo tempo da Tavernelli. Una partita in cui la squadra allenata da Troise ha legittimato la vittoria soffrendo molto poco la pericolosità del Sestri stasera in giornata no.

Dopo un primo tempo in cui l’Arezzo non riesce a trovare il gol con Gigli e Ogunseye, nel secondo una dormita della difesa del Sestri permette agli ospiti di trovare il vantaggio con Tavernelli. Coccia potrebbe raddoppiare ma, dopo aver superato Anacoura, mette in mezzo la sfera senza trovare nessuno dei suoi compagni. All’80’ Gucci raddoppia per l’Arezzo ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco e nel recupero Anacoura dice no a Pattarello. Si chiude qui, per il Sestri un brusco stop dopo tre gare in cui la squadra di Scotto aveva dato segnali.

