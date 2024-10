CAMeC, laboratorio dedicato alla linea per bambini e famiglie

Domenica 20 ottobre ore 16.00 il CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia propone un laboratorio didattico dal titolo “Tutto in linea”. Spesso nelle opere d’arte contemporanee la linea è il segno protagonista. Curva, dritta, spezzata, mista, chiusa o aperta, disegna contorni o scappa dal quadro. Prendendo esempio dalle opere in mostra, i partecipanti realizzeranno un disegno utilizzando il tipo di linea preferito.

L’iniziativa rientra in “Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche”, calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’amministrazione comunale, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano, che si snoderà per tutta la stagione autunnale e invernale.

Il laboratorio ha il costo di 5 euro a partecipante ed è consigliato per i bambini dai 6 agli 11 anni. Si consiglia la prenotazione.

CAMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea

piazza C. Battisti, 1 – La Spezia – Tel. 0187.727530

didattica@camec.sp.it

