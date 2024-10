Fosdinovo, l’autrice spezzina Susanna Raule per la chiusura di “Scrittori in borgo”

Sabato 19 ottobre ore 16 a Fosdinovo, in Piazza Sauxillanges, ultimo appuntamento della rassegna “Scrittori in borgo”: chiude la scrittrice, psicoloca e psicoterapeuta spezzina Susanna Raule, che presenta il suo nuovo libro Minerva in fiamme, un giallo pieno di suspense e humour con una protagonista d’eccezione, la psicologa e psicoterapeuta Minerva Blanc, che si ritrova con una paziente morta in un incidente, che a lei sembra tutt’altro che chiaro…

Susanna Raule dal 2005 scrive fumetti per vari editori; ha vinto il premio Lucca Project Contest con la serie Ford Ravenstock – Specialista in suicidi (Double Shot, 2020), per i disegni di Armando Rossi. In ambito letterario è nota soprattutto per il personaggio del Commissario Sensi, col quale nel 2010 ha vinto il premio letterario IoScrittore promosso dal Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, con il romanzo L’ombra del commissario Sensi (Salani Editore, 2011). Tra le opere più recenti, Il club dei cantanti morti (Fanucci Editore, 2019) e Il detective fantasma (Fanucci Editore, 2021).

L’articolo Spezia e Salernitana agli antipodi sui duelli aerei: le Aquile volano al primo posto, campani sul fondo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com