“Il governo non aumenta i salari e privatizza la sanità”: il 19 ottobre anche una delegazione ligure alla manifestazione a Roma

Liguria. “Il governo impoverisce i servizi pubblici, non aumenta i salari e privatizza la sanità”. Sabato 19 ottobre le categorie del pubblico impiego di Cgil e Uil scenderanno in piazza a Roma “per rivendicare, attraverso una grande mobilitazione, maggiori risorse per la sanità pubblica, il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, un salario dignitoso, salute e sicurezza per tutti gli addetti, lo sblocco dei fondi, un piano nazionale di assunzioni, la stabilizzazione dei precari, il diritto alla salute e un freno alle privatizzazioni”, spiegano i sindacati.

“A queste motivazioni si aggancia anche la battaglia per il contrasto all’attuazione dell’autonomia differenziata che, anche come Cgil e Uil, ci ha visti protagonisti nella raccolta firme per il referendum che ne chiederà l’abrogazione”.

» leggi tutto su www.ivg.it