La pioggia continua a battere, la Protezione Civile raccomanda prudenza

Una notte di pioggia forte a tratti a carattere torrenziale ha proseguito anche dopo lo spuntar del giorno. Da ieri pomeriggio piove sull’estremo levante ligure dove il maltempo non ha raggiunto i caratteri devastanti del vicino Tigullio ma ha comunque generato criticità fra strade chiuse, allagamenti, sottopassi fuori uso e inevitabili code nelle direttrici interessanti.

Il canale Lagora gonfio, le arterie del centro congestionate, il lavoro alacre degli operai comunali per liberare i tombini, specialmente in prossimità dei sottopassaggi: con le scuole superiori chiuse per il secondo giorno consecutivo, la fotografia di chi questa mattina si è messo in macchina per raggiungere il posto di lavoro è questa.

