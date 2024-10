Gino Landini Lerici di nuovo in casa sabato, 19 ottobre alle 19.30, al Palasprint contro la Abet Bra-Cn per la terza giornata del campionato di Serie C maschile di basket; Girone A della Conference Nord-Ovest.

Si spera nella spinta del pubblico per riprendersi dalla brusca caduta davanti al Cus all’indomani del promettente avvio, seppur con sconfitta di misura al terzo supplementare, in casa degli altri torinesi del 5 Pari.

A proposito questi gli altri match in programma nel turno: Amici San Mauro Torinese-Area Pro2020 Piossasco, 5 Pari To-Cus Genova, Cus To-Amatori Savigliano, Granda College Cuneo-Don Bosco Li, My Basket Ge-Campus Piemonte e Us Livorno-Pallacanestro Vado Ligure.

Trasferta invece per la Golfo dei Poeti, che porta proprio il nome del progetto in cui rientra la medesima Landini, avversaria la Blue Sea a Lavagna per la la 2.a giornata della Divisione Regionale 1. Inizio alle ore 19 sempre sabato.

Gli altri incontri in programma…Basket Pegli-Pallacanestro Novi, Cogoleto-Pgs Auxilium Genova, Juvenilia Varazze-Bvc San Remo, Next Step Rapallo-Aurora Chiavari e Tigullio Sport Team-Ardita Juve Ge.

L’articolo Landini ancora in casa mentre viaggia la Golfo dei Poeti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com