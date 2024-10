Lavagna: esondazione Entella e diga Perfigli, riflessioni del giorno dopo

Le forti piogge che si sono abbattute nel primo pomeriggio di ieri sulla riviera di Levante hanno confermato le previsioni in base a cui Arpal aveva diramato lo stato di allerta arancione in tre province della Regione. Nel Tigullio il fiume Entella è esondato da entrambe le sponde, causando i maggiori danni a Lavagna, dove si è allagata la piana omonima e le strade nelle vicinanze. Tutto ciò è accaduto dopo che il vecchio argine, l’antico seggiun napoleonico, è stato demolito dalla ditta incaricata da Città Metropolitana di erigere il nuovo argine, meglio conosciuto come Diga Perfigli.

I fatti di ieri pomeriggio sono riconducibili alle operazioni effettuate lungo il fiume, che hanno di fatto privato l’abitato di un’adeguata protezione? Elisa Covacci, vicesindaco di Lavagna, interpellata su questo, non si sbilancia sulla cause dell’esondazione, limitandosi a dire che “quanto è successo deve far riflettere”. Giovanni Melandri, presidente del Comitato “Giù le mani dal fiume Entella” ha un’opinione precisa in merito: “Il fiume ha rotto presso il ponte della Maddalena, in corrispondenza del punto dove è stato rimosso il seggiun. Questo ci fa supporre che se ci fosse stato il vecchio argine non si sarebbero verificati danni o sarebbero stati molto limitati – afferma -. Chi di dovere evidenzierà con maggior perizia tecnica come sono andate le cose e le eventuali responsabilità saranno accertate nelle sedi opportune. È però ovvio che mancando un muro di contenimento la città si è allagata; si tratta di una previsione che avevamo già fatto prima che iniziassero i lavori”, precisa Melandri.

