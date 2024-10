Da Federico Cardelli

Se non sbaglio, si chiama “sindrome di Cassandra”…

Ma non ci vuole Nostradamus per sapere che, se si spiana un argine, succedono brutte cose.

Una piena dell’Entella nemmeno lontanamente paragonabile a quella del 2014, ha raggiunto zone che non si allagavano dal marzo 1796 (millesettecentonovantasei).

