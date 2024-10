Lunedì a Sarciara incontro con Lorenzo Camellini per parlare dei temi legati alla sanità

Lunedì 21 ottobre alle 18.30 presso la Sala Adriana Revere, in Via Borrotzu 21, località Sarciara, a Vezzano Ligure, Lorenzo Camellini, primario gastroenterologo dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia e candidato con il centrosinistra al consiglio regionale della Liguria a sostegno di Andrea Orlando, affronterà importanti temi legati alla sanità.

Camellini, oltre a rappresentare il settore medico locale, sarà presente in veste di rappresentante dell’onorevole Orlando, per sottolineare l’importanza di una discussione trasversale su sanità e politica sanitaria.

