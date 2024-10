Nubifragio nel Levante, poteva essere un’altra catastrofe: “Salvati dallo scirocco troppo debole”

Genova. Otto litri d’acqua per ogni metro quadrato di terreno nel giro di un’ora. Tanto è bastato ieri per mandare in crisi il Levante genovese e far esondare fiumi e torrenti, seppur in maniera non distruttiva. Ma le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi, perché quei temporali erano gli stessi che nel 2011 hanno provocato l’alluvione delle Cinque Terre o del Fereggiano.

“Il motivo per cui abbiamo avuto danni rimediabili nel giro di qualche ora è la ridotta stazionarietà dei fenomeni – spiega Federico Grasso, dirigente di Arpal -. Se quei temporali fossero rimasti sulle stesse zone per tre ore anziché per un’ora e mezza, avremmo rivissuto le tragedie del passato”. Per avere un’idea in termini numerici, ieri la stazione di Sant’Ilario ha registrato 81,6 millimetri in un’ora, Sestri Levante e Ognio (Neirone) 79,4 e Pian dei Ratti 73,2. Ben 22 stazioni su un territorio piuttosto vasto hanno sforato la soglia dei 50 millimetri all’ora, ampiamente sufficiente per allagare le strade. Nel 2011 il bacino del Fereggiano ricevette 181 millimetri in un’ora.

