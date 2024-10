Ok a Piano antenne Arcola. Sindaca: “Siamo apripista per tutela salute e ambiente”. Vesco: “Cittadini traditi”. Magliani: “Via libera ad aziende”

Approvato mercoledì sera dal consiglio comunale di Arcola, in seduta straordinaria, il Piano antenne per la telefonia mobile proposto dall’amministrazione guidata dalla sindaca Monica Paganini. La pratica (qui consultabile la propostra di delibera approvata) ha incassato il voto favorevole della maggioranza eccezion fatta per i consiglieri, Paolo Magliani ed Enrico Vesco (che assieme alla consigliera Dell’Amico avevano chiesto la convocazione del consiglio in questione; e che hanno chiesto un rinvio della pratica, bocciato dal resto della maggioranza), e con l’astensione dell’opposizione di centrodestra. “Il progetto elaborato dalla società Polab è approdato in consiglio dopo il lavoro della commissione territorio, convocata per ben due volte nell’arco di un mese, e le assemblee pubbliche con la popolazione – interviene in merito la sindaca Monica Paganini -. La proposta tecnica, che si è basata sulla normativa vigente nazionale, che lascia ampio margine di azione ai gestori degli impianti, è stata quindi profondamente rivista e integrata dagli emendamenti proposti dalla giunta comunale, che ha inserito ulteriori aree sensibili del territorio su cui limitare l’insediamento di nuove antenne rispetto al progetto proposto dall’impresa incaricata. Si tratta di luoghi particolarmente sensibili e tutelati da vincoli per ragioni urbanistiche, paesaggistiche, ambientali e sociali come i centri storici, la rete sentieristica, i corsi d’acqua, gli impianti sportivi, dai quali si richiedono distanze di sicurezza dai ripetitori di almeno 250 metri. E tutto ciò in assenza di una normativa nazionale di tutela della salute contro le emissioni elettromagnetiche di cui uno stato civile dovrebbe invece dotarsi. La nuova regolamentazione che ne discende pone uno stop alle previsioni di nuovi impianti ed offre serie garanzie per un maggior controllo su quelli esistenti. Tanto per fare esempi concreti, i siti d’impianto di Fresonara rientrano nelle fasce di rispetto del borgo storico e del sentiero Alta Via del Golfo, quello del cimitero di Arcola dal sentiero Cai n. 403, quello del campo Biggi di Romito dal fatto stesso di essere collocato su un impianto sportivo e nella fascia di rispetto del sentiero Cai n. 409, quello di Pedemonte nella fascia di rispetto del canale di Arcola”.

La prima cittadina volge poi lo sguardo ai consiglieri Magliani e Vesco: “Nel dibattito, dimostrando una scarsa conoscenza di tutto il processo malgrado siano stati coinvolti ripetutamente a tanti livelli, hanno richiesto tempi più lunghi per <approfondire una materia così complessa>, facendo anche ironia su alcuni dei vincoli richiamati. La richiesta di tempi più lunghi è pretestuosa e non apporta alcun beneficio al lavoro fatto sugli emendamenti al regolamento proprio perché sono stati introdotti tutti quelli utilizzabili per restringere la efficacia del piano antenne tecnico al massimo consentito dai vincoli appena richiamati. Inoltre un ulteriore allungamento dei tempi darebbe vantaggi agli operatori sulle richieste, soprattutto quelle dei progetti 5 G finanziati dal Pnrr. I due consiglieri hanno quindi votato contro il piano emendato che nella sua completezza è un messaggio politico forte di contrasto alla proliferazione degli impianti e un richiamo alla politica nazionale e ai cittadini di come è necessario unire le forze per contrastare lo strapotere degli operatori che fanno utili letteralmente sulle nostre teste. L’atteggiamento beffardo del consigliere Vesco nella valutazione del risultato proposto in delibera, che è davvero il massimo che una amministrazione può prendersi la responsabilità di deliberare, ben oltre la normativa nazionale e comunitaria, è stato il momento più deludente della seduta e ha dato la dimensione del suo approccio a temi così importanti”.

Conclude la sindaca: “La posizione espressa dal Comune di Arcola e da me come prima cittadina – che ho inoltre emanato ordinanza contro nuove installazioni 5 G sul territorio – è apripista in provincia per la tutela dell’ambiente e della salute e stimolo nella creazione di una rete istituzionale di provvedimenti comunali in grado di contrastare le scelte di liberalizzazione indiscriminata in questo settore, avvallata dal governo Meloni”.

