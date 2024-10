Orlando: “Mancano strumenti per affrontare maltempo”. Giampedrone: “Non sa di cosa parla”. Bucci: “Liguria regione simbolo gestione emergenze”

“Non possiamo più parlare di emergenze. Dobbiamo affrontare tutto questo con strumenti che oggi non ci sono, che sono quelli della prevenzione, della mappatura del rischio, di uno strumento che sia in grado a livello regionale di intervenire come pronto intervento. E, ancora, ribadiamo l’esigenza di non consumare più suolo, di non impermeabilizzarlo e di non rendere più rapido il corso dell’acqua”. Così nelle scorse ore Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alla presidenza regionale, in un passaggio di un suo commento al maltempo che sta colpendo la Liguria. Parole alle quali ha risposto l’assessore regionale a Protezione civile e Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone: “Orlando non sa di cosa parla. Sui temi della prevenzione e della Difesa del suolo lui, come tutto il centrosinistra, è all’anno zero. Ovvero è esattamente dov’era il Pd nove anni fa, con un sistema di Protezione civile inesistente, con la Sala operativa che faceva l’orario d’ufficio durante le allerte. I liguri lo sanno bene, specie i genovesi, visto che durante l’alluvione del 2014 i suoi compagni di partito erano altrove mentre il Bisagno esondava”, le parole di Giampedrone. “Sulla difesa del territorio la Regione Liguria ha realizzato opere per 1 miliardo di euro negli ultimi anni – prosegue l’assessore -: risorse investite non solo per il ripristino dei danni dopo le ondate di maltempo ma anche, per la prima volta nel Paese, per aumentare la resilienza, che significa prevenzione vera con interventi struturali. Abbiamo realizzato il piano di difesa costiera più imponente che la Liguria abbia mai visto, con oltre 350 milioni di euro investiti per proteggere il litorale da mareggiate ed erosione. Se mai avessimo avuto bisogno di una prova della bontà del nostro operato, anche le ultime due allerte meteo hanno dimostrato l’efficienza del sistema che abbiamo costruito e potenziato e anche l’ottimo lavoro dei sindaci, che ringrazio”. Conclude l’esponente della giunta uscente: “Smettessero Orlando e i suoi compagni di partito di occuparsi di temi che non conoscono e di cui non si sono mai occupati, come purtroppo i disastri nell’Emilia-Romagna a guida Pd hanno dimostrato: una realtà che Orlando dovrebbe conoscere bene, visto che si è fatto eleggere là. Se oggi la Liguria vanta oggi un sistema di Protezione civile fiore all’occhiello nazionale è grazie al lavoro e alla lungimiranza della nostra giunta di centrodestra. Anche perchè quando governava il centrosinistra la Protezione civile in Liguria semplicemente non esisteva. Se poi Orlando volesse visitare un nostro cantiere, lo accompagnerei volentieri, visto che lui di cantieri non ne ha mai fatti nè visti”.

”Giampedrone invita Orlando sui cantieri per dimostrare il suo l’impegno per il territorio e contro il dissesto idrogeologico? Aspettiamo allora che lo inviti sul cantiere dello scolmatore del Bisagno – di cui Giampedrone è pure commissario per l’opera – e che ha 1500 giorni di ritardo nella sua realizzazione. Le responsabilità? Della destra. Ecco, di fronte a queste palesi incapacità di realizzare le opere fondamenti per la difesa del territorio, a Giampedrone sarebbe consigliato tacere, invece che dare lezioni: perché più che i cantieri, si vedono, purtroppo, gli allagamenti e i danni”, la replica all’assessore del capogruppo Pd in Consiglio regionale, Luca Garibaldi.

