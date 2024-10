Ponte sul Calcandola chiuso, residenti: “Amministrazione ci informi al più presto sui tempi per soluzione alternativa”

“Abbiamo partecipato al Consiglio comunale del 16 Ottobre e, prendendo atto della possibile soluzione, proposta dall’amministrazione, per altro ancora in fase embrionale, chiediamo di essere informati al più presto sui tempi di realizzazione di tale soluzione e, di conseguenza, della durata dei disagi causati dall’interruzione dell’utilizzo del ponte”. È quanto scrivono in una nota i residenti delle zone interessante dalla demolizione e ricostruzione del ponte sul Calcandola. Gli stessi che dal 6 settembre scorso, con la chiusura dell’attraversamento chiedono una passerella temporanea che, come spiegato proprio in sede di Consiglio comunale dal dirigente dell’area tecnica Mugnani non è realizzabile. I residenti si dicono inoltre “Molto contrariati dalle affermazioni del Consigliere Battaglia, che, mostrando scarsa considerazione per i cittadini, ha detto in aula che sono stati ‘istruiti’ dall’opposizione nella protesta. Affermazione irrispettosa nei nostri confronti, forse ci ritiene incapaci di prendere una posizione autonoma su una questione che ci riguarda direttamente?. Il Consigliere Battaglia – aggiungono – farebbe bene a scusarsi pubblicamente per queste parole e a ricordare che il ruolo che occupa gli è stato assegnato proprio dai cittadini”. Nel suo intervento il consigliere della lista Cristina Ponzanelli Sindaco ha infatti affermato: “La Consulta e i cittadini sapevano da un anno che il ponte sarebbe stato abbattuto perché era nel nostro programma, ma hanno chiesto di sedersi a un tavolo per risolvere le difficoltà – ha aggiunto rivolgendosi all’opposizione – solo dopo essere stati fomentati e istruiti. Non tutti fortunatamente perché il 90% delle persone di quella zona sono contente di quello che stiamo facendo. È brutto soffiare sui disagi”. Battaglia al termine del suo intervento si è detto anche pronto a tenere costantemente aggiornati i cittadini sull’avanzamento e la tempistica dei lavori. Su quanto emerso nella seduta consiliare è intervenuto oggi anche il Pci con Matteo Bellegoni: “L’esposizione di Mugnani ha evidenziato criticità strettamente tecniche che sarebbero dovute essere affrontate a monte del progetto e non durante la sua realizzazione. È per questo che ne chiediamo la riapertura immediata e la sospensione dei lavori fino a che non si individueranno valide alternative”.

Infine la maggioranza consiliare che all’indomani del Consiglio in una nota ha ribadito: “Noi in 6 anni abbiamo trovato e investiamo milioni per mettere in sicurezza ciò che loro hanno lasciato in pericolo. Ci prendiamo e continueremo a prenderci la responsabilità di risolvere i loro errori”.

