Raccolta funghi, tre incidenti mortali nei boschi in meno di un mese: “Mai andare soli e avvisare sempre qualcuno”

Genova. L’ultima vittima è stato Mario Zito, 76 anni, allevatore molto noto nelle zone dell’alta valle Sturla e della val d’Aveto: mercoledì era uscito per andare a cercare funghi con un amico nei boschi in località Zolezzi, poi i due si erano divisi e di Zito si erano perse le tracce. Il suo corpo senza vita è stato trovato su un albero in fondo a un dirupo giovedì, dopo una nottata di ricerche con droni dotati di termoscanner e unità cinofile. Con tutta probabilità è scivolato, precipitando nella scarpata.

Una tragedia che arriva dopo altri due episodi simili, avvenuti nel periodo in cui i boschi vengono presi d’assalto per la ricerca dei funghi: lo scorso 5 ottobre un uomo di 57 anni anni è stato trovato morto in fondo a una scarpata nei boschi di Neirone. Proveniente da San Giuliano Milanese, aveva raggiunto apposta la frazione Barbagelata per cercare porcini. Lo scorso 28 settembre a perdere la vita era stato Romano Nestori, ex sindaco di Neirone, precipitato in un burrone mentre cercava funghi sempre nei boschi in località Pian del Pero. Accompagnato in ospedale in condizioni molto gravi, era poi deceduto qualche ora dopo l’arrivo.

» leggi tutto su www.genova24.it