Regionali, Bucci incontra costruttori, farmacisti e industriali: “Liguria può diventare regione autonoma”

Genova. Prima i costruttori, poi i farmacisti quindi gli industriali. C’è stato spazio anche per questi incontri nella giornata di oggi per il candidato presidente Marco Bucci. In mattinata è toccato al confronto con ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili della Liguria. “L’esperienza che intendo portare in Regione – ha detto alla platea dei costruttori liguri – è quella di voler eliminare la pratica degli appalti al massimo ribasso. Sul tema del prezziario credo che l’argomento con l’amministrazione regionale vada affrontato in termini di rischio condiviso”. Il candidato presidente ha poi proposto una consulta regionale sull’edilizia per condividere e facilitare i percorsi.

Confronto produttivo anche con Federfarma, la Federazione Nazionale dei farmacisti. “Credo fortemente che soprattutto nelle aree interne – ha dichiarato Marco Bucci – vada portato avanti il progetto della farmacia dei servizi, un piano che prevede un’offerta diffusa di attività che vanno dalla vaccinazione alla telecardiologia, dagli screening alle campagne di prevenzione. Così facendo le farmacie si consolideranno come autentico presidio sanitario del territorio”.

