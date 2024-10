Savona. Domani (sabato 19 ottobre), alle 12, da Villa Cambiaso, in via Torino, partirà il tour elettorale dell’onorevole Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza (partito che rappresenta la destra sociale, sovranista, identitaria e cattolica) per presentare il candidato presidente Alessandro Rosson, i candidati consiglieri regionali e il programma elettorale.

Poi Alemanno incontrerà gli elettori ad Andora, a Ceriale ad Albenga e, infine, ad Alassio.

