Regionali, Vannacci invita a tracciare la “decima” per Bucci. Anpi: “Sindaco prenda distanze”

Genova. “A Bucci che in qualità di sindaco di Genova presiede il Comitato Permanente della Resistenza, chiediamo di prendere le distanze dal generale Roberto Vannacci eletto al Parlamento europeo in quota Lega che, in un incontro a Sarzana, ha invitato a tracciare la “decima”, cioè la X simbolo della Decima Mas, sulla scheda elettorale “nel posto giusto” votando Bucci”.

Con queste parole, affidate ad una nota stampa, l’Anpi di Genova sferza la campagna elettorale del sindaco Marco Bucci, chiedendo una presa di distanza dopo che il generale Vannacci ha invitato i suoi sostenitori a tracciare la X ricordando la Decima Mas, il corpo militare fascista che durante la guerra collaborò con l’esercito nazista nell’opera di contrasto alla resistenza. Un gesto, quello del leghista, che da tempo lo caratterizza, e che da sempre suscita polemiche.

