‘Santa’: le strade diventano torrenti, ma il territorio tiene

Dall’ufficio del Sindaco

A Santa Margherita l’elenco delle criticità sorte nel corso dell’allerta arancione, oltre ad allagamenti ed accumuli localizzati di detriti (questi ultimi, in particolare, a Paraggi), registra la caduta di un muro a secco in zona via Martiri del Turchino e lo smottamento di un piccolo tratto di argine del fosso della Madonnina, affluente del Nozarego. La giornata di ieri ha messo sotto stress il territorio che tuttavia ha retto alla pressione della pioggia. Il primo intervento delle squadre si è avuto alle 13, a causa di un cedimento stradale in via XXV Aprile che ha causato il dirottamento del traffico su percorsi alternativi. Il preoccupante aumento delle acque del Torrente San Siro, alle ore 15.00, ha suggerito la diffusione dei messaggi di allerta. Il deflusso torrenziale delle acque dalla spalliera di San Lorenzo ha reso necessario la chiusura temporanea della strada provinciale 39, dove non si sono però registrati crolli o frane. Il territorio è stato presidiato con encomiabile spirito di servizio dagli uffici dell’area tecnica, dalla polizia locale che ha svolto un’insostituibile opera di coordinamento e monitoraggio e dalle forze di protezione civile a cui il Sindaco desidera rivolgere, a nome di tutta la città, un sincero e sentito grazie.

» leggi tutto su www.levantenews.it