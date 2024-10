Serie D, Albenga. Bottega, Pagano e Santoro: “Candela rifiuta aiuto, disattesi gli obblighi”

Guido Bottega, Carmelo Santoro e Luca Pagano, dirigenti dell’Albenga dello scorso anno rimasti nel consiglio direttivo, hanno emanato una nota stampa che chiede chiarimenti al presidente dell’Albenga Cristian Candela. In particolare si cercano delucidazioni per quello che i dirigenti descrivono come un “non volerci sentire” circa proposte di aiuto e si accusa il club per la gestione generale.

L’attuale società, interpellata dalla nostra redazione a inizio settimana, aveva fatto sapere che avrebbe indetto una conferenza stampa. In attesa di capire se vi potrà essere questo confronto diretto, ecco il comunicato:

» leggi tutto su www.ivg.it