Spezia e Salernitana agli antipodi sui duelli aerei: le Aquile volano al primo posto, campani sul fondo

Uno dei segreti dei successi dello Spezia di Luca D’Angelo è la qualità della squadra bianca sulle palle inattive e nel gioco aereo. Le Aquile sono una vera e propria macchina da guerra per quanto riguarda i duelli aerei e in Serie B nessuno ha vinto più contese di testa, ben 170. Al contrario, invece, la Salernitana fatica e non poco su questo fondamentale. Solo il Mantova con 88 duelli aerei vinti ha un numero peggiore dei campani, fermi a 93. Un fattore che potrebbe favorire lo Spezia in un campo ostico, in cui la battaglia sarà assicurata.

