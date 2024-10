Verso Genoa-Bologna, Gilardino: “Faremo una partita da Grifone”. Marcandalli, che rinnova, si gioca una maglia da titolare

Genova. Dopo la sosta il Genoa torna in campo sabato alle 15 contro il Bologna. Le assenze sono pesanti (Vitinha, Gollini, De Winter, Bani, Ekuban, Messias, oltre a Malinovskyi) con Frendrup e Badelj che saranno valutati oggi (il primo più vicino al rientro), ma Gilardino dichiara che in queste due settimane chi è rimasto ha fatto un ottimo lavoro e ha mostrato un “ottimo atteggiamento, ottimo sacrificio sia mentale sia tecnico sia fisico”. Tra tutti gli assenti Messias ed Ekuban potrebbero tornare disponibili a metà della prossima settimana.

C’è Pereiro, arrivato da svincolato, almeno: “Non è ancora pronto per giocare dall’inizio − chiarisce Gilardino − ci vorrà un po’ di tempo per metterlo nelle condizioni migliori perché è un giocatore che va messo nelle condizioni migliori sia fisiche sia per entrare nel contesto della squadra a livello tecnico-tattico e questo sarà fondamentale. Però lo porterò in panchina e se ci sarà possibilità lo utilizzerò».

