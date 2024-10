A Genova il primo corso in Italia per formare divulgatori culturali. Montanari: ‘Il sapere va condiviso, non semplificato”

Genova. “Valorizzazione non significa monetizzazione o sfruttamento, ma condivisione e formazione. E abbiamo bisogno dei migliori per farlo”. Si può riassumere così il pensiero di Giacomo Montanari, storico dell’arte e coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova: c’è anche lui tra gli ideatori e promotori di d:Cult, primo e attualmente unico corso di alta formazione in Italia dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio artistico e culturale.

Il corso è promosso dalla Scuola Ianua dell’Università di Genova, in partnership con Fondazione Edoardo Garrone, Fondazione Friends of Genoa, Fondazione Passadore 1883 e Camera di Commercio di Genova. Obiettivo, formare i divulgatori culturali del futuro, i giovani esperti cui sarà affidato il compito di raccontare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano. Ventiquattro in totale gli iscritti alla prima edizione, tutti under 35 e selezionati tra 60 candidati totali, provenienti da ogni parte d’Italia e con background ed esperienze anche molto diverse tra loro: c’è chi si è specializzato in archeologia, chi in storia dell’arte, chi antropologia, chi storia.

